Нурмагомедова посчитали достойным роли главы Дагестана

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова посчитала, что российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов достоин роли главы Дагестана. Об этом сообщает Sport24.

Журова прокомментировала недавнее высказывание рэпера Василия Вакуленко под псевдонимом Баста, который предрек отечественному бойцу роль министра культуры республики. По мнению парламентария, Нурмагомедов мог бы возглавить Дагестан, а в вопросах культуры спортсмен недостаточно компетентен.

Журова также напомнила о реакции Нурмагомедова на творчество отдельных исполнителей. В 2018-м спортсмен, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), одобрил отмену концерта Егора Крида в Дагестане. До этого он раскритиковал рэп-концерт в столице республики.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Осенью 2020-го он завершил выступления.