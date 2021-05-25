Нурмагомедов отказался от 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отказался от боя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом сообщает Sportskeeda со ссылкой на менеджера россиянина Али Абдель-Азиза.

По его словам, россиянину предлагали 100 миллионов долларов, но тот ответил отказом, так как обещал своей матери уйти из спорта. Абдель-Азиз также добавил, что информацию о поступлении Нурмагомедову этого предложения может подтвердить «кто угодно». Кроме того, менеджер отметил, что Нурмагомедов может возобновить карьеру, если получит разрешение от матери.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери.

32-летний спортсмен — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.