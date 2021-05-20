Друг Нурмагомедова дал совет чеченцам и дагестанцам после слов Кадырова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Зубайра Тухугов в Instagram дал совет чеченцам и дагестанцам после слов главы Чечни Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

Спортсмен назвал Кадырова большим фанатом MMA, а его слова о том, что Нурмагомедов является проектом UFC, не задевающими честь бойца. «Это не тема для раздувания и не повод, чтобы люди оскорбляли друг друга. Призываю вас, прекратите оскорблять друг друга, не разделяйтесь», — заявил он, добавив, что не будет выбирать между Кадыровым и близким другом Нурмагомедовым.

19 мая российский боец Магомед Исмаилов также призвал чеченцев и дагестанцев прекратить конфликт из-за слов главы Чечни, назвавшего Нурмагомедова проектом UFC и пообещавшего бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.

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