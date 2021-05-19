Исмаилов обратился к чеченцам и дагестанцам после слов Кадырова о Нурмагомедове

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов в Instagram обратился к чеченцам и дагестанцам после слов главы Чечни Рамзана Кадырова о соотечественнике Хабибе Нурмагомедове.

«Хочу обратится ко всем братьям Дагестанцам и Чеченцам, сейчас тот самый момент, когда нужно найти друг для друга оправдание и двигаться дальше!» — написал спортсмен. Он заявил, что Кадыров не имел в виду ничего плохого, назвав Нурмагомедова проектом UFC, а его самого — проектом ACA.

14 мая Исмаилов возразил главе Кадырову по поводу Нурмагомедова, пообещавшему бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат». Тогда он заявил, боец не был проектом UFC, а достиг чемпионства благодаря упорству, целеустремленности, трудолюбию и помощи отца.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.