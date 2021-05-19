Губерниев осудил предложение назначить Нурмагомедова главой Дагестана

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев осудил предложение назначить российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова главой республики Дагестан. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Журналист назвал предложение популизмом и посчитал, что оно отвлекает аудиторию от реальной спортивной повестки. «Хорошо, что Баста не предложил Хабибу стать министром внутренних дел. Не за этим нужно следить», — посчитал Губерниев, добавив, что с уважением относится к обоим.

Ранее 19 мая Баста предрек отечественному бойцу роль министра культуры республики. С ним не согласилась олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. По мнению парламентария, Нурмагомедов мог бы возглавить Дагестан, а в вопросах культуры спортсмен недостаточно компетентен.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Осенью 2020-го он завершил выступления.