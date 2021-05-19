Милонов предложил задействовать Нурмагомедова в борьбе с «гейством» на экранах

Депутат Госдумы Виталий Милонов представил возможную роль бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в политике. Об этом сообщает Sport24.

Милонов назвал хорошей идеей предложение рэпера Василия Вакуленко сделать 32-летнего Нурмагомедова министром культуры Дагестана. Парламентарий допустил, что спортсмен мог бы пригодиться в экспертной комиссии Министерства культуры, чтобы не допускать «всякое гейство на экранах».

Милонов также поддержал позицию Нурмагомедова относительно творчества музыканта Егора Крида. Он одобрил выступления российского бойца против такой музыки и назвал ее уродством.

Ранее Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, допустил, что Нурмагомедов смог бы стать министром культуры Дагестана. Депутат Госдумы Светлана Журова в свою очередь заметила, что спортсмену подошла бы роль главы республики.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин становился чемпионом организации в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.