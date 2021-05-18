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Фото Нурмагомедова появилось на баннерах в поддержку ЛГБТ

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Фото: Jon Gambrell / AP

В Германии дагестанское ЛГБТ-сообщество сделало баннеры в поддержку мусульман-геев, использовав фотографию бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

На фотографии изображен Нурмагомедов, который сидит в небольшом джакузи с пятью друзьями. Все шесть мужчин на снимке обнажены до трусов и плотно прижаты друг к другу. Под фотографией написано на немецком: «Я — верующий мусульманин, и все-таки практикую секс. С мужчинами».

Представители дагестанского ЛГБТ-сообщества в Германии адаптировали немецкую социальную рекламу, которая была призвана привлечь внимание общественности к существованию гомосексуалов в мусульманском комьюнити. Изначально на фотографии был обычный мужчина, а не дагестанский боец.

ЛГБТ-активисты объяснили, что выбрали Нурмагомедова, потому что «он их пример и кумир во всем».

Фотография была сделана в 2019 году, и тогда пользователи сети увидели в ней гомосексуальный подтекст. Известно, что Нурмагомедов — верующий мусульманин.

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