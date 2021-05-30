Нурмагомедов отреагировал на желание Нового Хабиба «порвать» его

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на желание шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева по прозвищу Новый Хабиб «порвать» его. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

«Я от Чимаева никогда и ничего не ждал. Если я его встречу, вряд ли подойду. Если он говорит о победе в ключе "порвет" или что-то такое, я не считаю, что нужно подходить разбираться», — заявил Нурмагомедов. Он добавил, что не мог разочароваться в бойце, так как никогда его не видел и лишь пару раз говорил с ним по телефону.

15 мая Чимаев высмеял Нурмагомедова за то, что тот решает свои вопросы несамостоятельно, и пригрозил его семье. До этого боец пообещал порвать Нурмагомедова в октагоне. Так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего дагестанского спортсмена проектом UFC.

Хабиб Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. На его счету 29 побед в 29 поединках.