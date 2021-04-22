Стало известно о «космическом» гонораре Емельяненко за бой с Джиганом

Азамат Бостанов, менеджер бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, рассказал о гонораре клиента за бой с рэпером Джиганом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Цифры космические, мы их обнародуем после подписания. Такого гонорара у Александра за всю историю выступления в ММА еще не было», — заявил Бастанов. О дате боя станет известно в начале мая, после того как участники поединка подпишут контракт. Менеджер добавил, что Емельяненко уже третью неделю тренируется на спортбазе.

9 апреля стало известно, что Джиган запросил за поединок с Емельяненко 50 миллионов рублей. В ответ боец заявил, что сумма выглядит адекватной, так как на лечение после поединка рэперу точно потребуется не меньше.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



