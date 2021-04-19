Костя Цзю дал совет Джигану перед боем с Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю дал совет рэперу Джигану перед боем с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Его слова приводит RT.

Спортсмен посчитал, что артисту необходимо поднять общую и специальную физическую подготовку, а также научиться перебарывать собственное «не могу». «Если ты не сделаешь подобное во время тренировок, то в поединке это точно не удастся. Нужно драться даже тогда, когда какая-то часть тебя говорит: "Ты уже не можешь, сдавайся"», — посчитал Цзю, добавив, что ему всегда помогала ежедневная зарядка.

15 апреля Цзю назвал причину помощи Джигану в тренировках. Бывший боксер объяснил, что его попросили, поэтому он взялся за тренировки, отметив, что его не интересовала финансовая сторона вопроса.

9 апреля стало известно, что Джиган запросил за поединок с Емельяненко 50 миллионов рублей. В ответ боец заявил, что сумма выглядит адекватной, так как на лечение после поединка рэперу точно потребуется не меньше. Он также обратился к артисту, напомнив ему о том, что тот является многодетным отцом.

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