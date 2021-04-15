Костя Цзю назвал причину помощи Джигану в тренировках

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю в Instagram назвал причину помощи рэперу Джигану в тренировках.

Один из пользователей задался вопросом, зачем Цзю вызвался помогать исполнителю, посчитав, что боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко победит Джигана в первом же раунде. В ответ Цзю объяснил, что его попросили о помощи, поэтому он взялся за тренировки, отметив, что его не интересовала финансовая сторона вопроса.

9 апреля стало известно, что Джиган запросил за поединок с Емельяненко 50 миллионов рублей. В ответ боец заявил, что сумма выглядит адекватной, так как на лечение после поединка рэперу точно потребуется не меньше. Он также обратился к артисту, напомнив ему о том, что тот является многодетным отцом.

Цзю — трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей. На профессиональном уровне он становился абсолютным чемпионом мира.

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