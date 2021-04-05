Костя Цзю захотел организовать бой сына в России

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал о желании организовать бой с участием сына, Тима Цзю, в России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам спортсмена, это очень сложно, но возможно. Он отметил, что в Австралии телекомпании платят организаторам поединков, чего нет в России. Цзю также добавил, что его сын может провести бой с Майклом Зерафой.

В воскресенье, 4 апреля, промоутер Зерафы Брайан Амартуда обвинил Тима Цзю в том, что тот избегает поединка с его клиентом. Он также отметил, что спортсмену предложили за бой гонорар в размере 1 миллиона долларов.

Цзю-младший 31 марта нокаутировал ирландца Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Победа стала для него 18-й в 18 боях на профессиональном ринге (14 — нокаутом). 26-летний спортсмен проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году.