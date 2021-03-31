Сын Кости Цзю нокаутировал соперника и стал претендентом на титул чемпиона мира

Тим Цзю, сын бывшего российского и австралийского боксера Кости Цзю, одержал победу над ирландцем Деннисом Хоганом и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает ТАСС.

Поединок прошел в австралийском Ньюкасле и завершился победой Цзю техническим нокаутом в пятом раунде. Он защитил глобальный пояс WBO в весовой категории до 69,9 килограмма и получил право оспорить главный пояс WBO, который принадлежит Брайану Кастаньо.

Для Цзю-младшего эта победа стала 18-й в 18 боях на профессиональном ринге (14 — нокаутом). 26-летний спортсмен проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году.

Костя Цзю в бытность профессиональным спортсменом выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF, а также Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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