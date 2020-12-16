Появилось видео победы сына Кости Цзю нокаутом

Появилось видео победы Тима Цзю, сына бывшего российского и австралийского боксера Кости Цзю, над новозеландцем Боуином Морганом. Его опубликовал в Twitter телеканал «Матч ТВ».

Поединок состоялся в пригороде Сиднея ранее 16 декабря. Цзю-младший нокаутировал соперника в первом раунде и защитил титул чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBO Global в первой средней весовой категории.

Для Цзю-младшего эта победа стала 17-й в 17 боях на профессиональном ринге. 26-летний спортсмен проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году.

Костя Цзю в бытность профессиональным спортсменом выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF, а также Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).