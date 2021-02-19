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Костя Цзю объяснил нежелание сына драться в России

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Тим и Костя Цзю
Тим и Костя Цзю
Фото: @kostyatszyu

Бывший российский боксер Константин Цзю объяснил нежелание сына Тима Цзю драться в России. Его слова приводит РЕН ТВ.

Цзю-старший заявил, что его сыну пока не поступало хороших предложений из России. Он добавил, что в любой момент подключится к переговорам, так как хорошо знает внутренний бизнес, и его будет сложно обмануть. «Я могу его представлять в России. Сделайте предложение, от которого мы не откажемся», — подытожил спортсмен.

Тим Цзю проживает и тренируется в Австралии. Он дебютировал в профессионалах в 2016 году. На его счету 17 побед в 17 поединках. В декабре прошлого года спортсмен нокаутировал новозеландца Боуина Моргана и защитил титул чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBO Global в первой средней весовой категории.

Костя Цзю в бытность профессиональным спортсменом выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF, а также Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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