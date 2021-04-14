Емельяненко оценил запрошенный Джиганом за бой с ним 50-миллионный гонорар

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко оценил сумму гонорара, который затребовал рэпер Джиган за бой с ним. Об этом сообщает «Всепроспорт».

По мнению спортсмена, запрошенные исполнителем 50 миллионов рублей выглядят адекватно, так как на лечение после поединка Джигану точно потребуется не меньше. Он также обратился к рэперу, напомнив ему о том, что тот является многодетным отцом. «Ты уверен в том, что делаешь?» — поинтересовался боец.

Во вторник, 13 апреля, размер запрошенного Джиганом гонорара оценил боец MMA Александр Шлеменко. Он также назвал сумму адекватной, но усомнился в том, что поединок будет настолько медийным.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.