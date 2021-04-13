Шлеменко оценил адекватность гонорара Джигана за бой с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко оценил адекватность гонорара, запрошенного рэпером Джиганом за бой с Александром Емельяненко. Об этом сообщает «Лайф».

По мнению спортсмена, требуемые исполнителем 50 миллионов рублей не являются слишком большими деньгами. «Запросить такую сумму можно, но единственный вопрос: будет ли это так медийно», — добавил Шлеменко.

Боец также отметил, что у Джигана не очень много шансов на победу. Он добавил, что успех рэпера будет во многом зависеть от состояния Емельяненко и его подготовленности к поединку.

2 марта Емельяненко оценил шансы исполнителя в поединке с ним. По его словам, «Джиган пролетит над гнездом кукушки». Боец подчеркнул, что ему без разницы, где и с кем драться.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил другому россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.