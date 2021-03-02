Александр Емельяненко оценил шансы Джигана в поединке с ним

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оценил шансы рэпера Джигана в поединке с ним. Видео доступно в Instagram-аккаунте Азамата Бостанова.

По словам Емельяненко, он засыпает, когда слышит о бое с рэпером. «А Джиган уснет, пролетит над гнездом кукушки. Они любят летать», — заявил спортсмен.

Боец подчеркнул, что ему без разницы, где и с кем драться. «Я соперников не выбираю. Бить людей — это моя работа», — заключил Емельяненко.

28 февраля Емельяненко анонсировал новый бой. 39-летний спортсмен заявил, что договорился о поединке по правилам бокса с соотечественником Владимиром Минеевым.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил другому россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету Емельяненко 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием окончился ничьей.