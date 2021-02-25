Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поучаствует в кулачном поединке. Об этом Eurosport.ru сообщил представитель спортсмена Азамат Бостанов.

Бостанов рассказал, что Емельяненко будет драться в лиге кулачных боев Hardcore Fighting, а его соперником станет чемпион организации в тяжелом весе, а также чемпион Европы среди юношей по боксу Тимур Слащинин. Также он отметил, что Емельяненко продолжит выступление в MMA. «В данный момент Емельяненко находится в романтическом загуле», — подытожил агент.

В последнем поединке Емельяненко проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. В его активе 29 побед при восьми поражениях.

Летом 2019 года Емельяненко рассказал о желании подписать контракт с промоушеном Bare Knuckle FC, специализирующемся на кулачных боях. Тогда он заявлял, что при отсутствии препятствий он обязательно будет выступать в этой организации.

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