Александр Емельяненко захотел драться голыми кулаками

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко намерен подписать контракт с промоушеном Bare Knuckle FC, специализирующемся на кулачных боях. Об этом ТАСС рассказал менеджер Артем Харланов.

Он заявил, что в Bare Knuckle FC сделали бойцу предложение. «Сейчас идут переговоры. Если препятствий не возникнет, он будет выступать в этой организации», — отметил он.

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Последний поединок Емельяненко состоялся 18 августа 2018-го. Поединок россиянина с представителем США Тони Джонсоном прошел в рамках турнира WFCA 50 и завершился вничью. Всего в активе Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.

В настоящий момент в Bare Knuckle FC выступает боец Артем Лобов, имеющий гражданство России и Ирландии. 23 июня он одержал победу над бывшим чемпионом мира по боксу американцем Поли Малиньяджи единогласным решением судей.

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