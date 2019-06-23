Пояилось видео боя друга Макгрегора с его врагом

MMAFightingonSBN / YouTube

В сети появился видеообзор поединка российского и ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Артема Лобова против бывшего чемпиона мира по боксу американца Поли Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6. Ролик опубликован в YouTube-канале MMA FIghting.

32-летний Лобов победил единогласным решением судей. Поединок продлился пять раундов по две минуты. В ходе противостояния оба бойца получили рассечения.

Лобов провел 30 поединков в MMA. На его счету 13 побед, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся. Лобов известен дружбой с ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором. Последний находится в конфликте с Малиньяджи, который начался с тех пор, как ирландец опубликовал кадры с их боксерского спарринга.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!