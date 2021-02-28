Александр Емельяненко анонсировал новый бой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Владимиром Минеевым. Интервью опубликовано в YouTube-канале «Ушатайка».

39-летний Емельяненко заявил, что договорился о бое с Минеевым по правилам бокса. По словам тяжеловеса, бойцы уже поставили подписи в контрактах. При этом он отметил, что дата и место проведения поединка пока неизвестны.

26 февраля Емельяненко высказался о будущем. «Есть несколько предложений от нескольких организаций. Кто убьет меня деньгами, там и буду выступать», — отметил он. Также, по словам представителя бойца Азамата Бостанова, у Емельяненко есть договоренность с промоушеном Hardcore Fighting о проведении поединка на голых кулаках.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову. На счету тяжеловеса 28 побед, 20 из которых он добыл нокаутом. При этом Емельяненко проиграл восемь поединков. Один бой с его участием завершился вничью.