Александр Емельяненко раскрыл планы на будущее

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал паузу в выступлениях и раскрыл планы на будущее. Об этом сообщает Sport24.

39-летний тяжеловес отметил, что открыт к предложениям. Емельяненко подчеркнул, что ждет наиболее щедрого из них. «Есть несколько предложений от нескольких организаций. Кто убьет меня деньгами, там и буду выступать», — отметил он.

Емельяненко также добавил, что не исключает выступлений в боксе на голых кулаках. Он заявил, что отправляется на сборы в Подмосковье, чтобы набрать форму.

Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову. На счету тяжеловеса 28 побед, 20 из которых он добыл нокаутом. При этом Емельяненко проиграл восемь поединков. Один бой с его участием завершился вничью.