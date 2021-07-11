Александр Емельяненко дал совет Макгрегору

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко дал совет ирландцу Конору Макгрегору. Его слова приводит «Всепроспорт».

Спортсмен посчитал, что ирландскому бойцу стоит заканчивать карьеру и посвятить время лечению старых травм и продвижению MMA. «Не знаю, будет он дальше продолжать карьеру или нет. Как боец он состоялся. Очень много сделал для смешанных единоборств. Думаю, ему уже пора завязывать», — заявил он.

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Ранее 11 июля Макгрегор потерпел второе поражение подряд в UFC. Поединок между ирландцем и американцем Дастином Порье остановил врач после того, как спортсмен сломал лодыжку. После этого президент UFC Дэйна Уайт заявил, что планирует организовать четвертый поединок между спортсменами. Он также подтвердил, что Порье предстоит титульный бой.

Порье одержал вторую победу над Макгрегором. В январе он нокаутировал экс-чемпиона, взяв реванш за поражение от ирландца в 2014 году.