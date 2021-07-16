Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника. Об этом сообщает ТАСС.

44-летний тяжеловес подчеркнул, что подбором подходящего оппонента занимается глава Bellator Скотт Кокер. Емельяненко признался, что уже имеется список потенциальных соперников.

Он также прокомментировал ситуацию с бразильцем Фабрисиу Вердумом, который выражал готовность драться с Емельяненко. «Его не было в изначальном списке. Когда Фабрисиу бросил мне вызов, я обратился в Bellator. Кокер отметил, что бразилец не заключал контракта с промоушеном. Говорить можно что угодно», — отметил Емельяненко.

15 июля американец Мэтт Митрион заявил, что готов на второй поединок с Емельяненко. Готовность подраться с россиянином выражал и тяжеловес Bellator Джейк Хэйгер.

Bellator уже объявил дату возвращения Емельяненко в клетку. Отечественный боец выступит на первом российском ивенте организации, который намечен на 23 октября.