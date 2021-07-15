Американец захотел снова подраться с Федором Емельяненко

Мэтт Митрион предложил себя в качестве соперника россиянина на турнире Bellator в Москве

Американский боец смешанного стиля (MMA) Мэтт Митрион заявил, что хотел бы провести второй поединок с российским тяжеловесом Федором Емельяненко. Его слова передает MMA Junkie.

43-летний Митрион хочет подраться с россиянином на первом турнире Bellator в России. «Это будет просто бомба. Не думаю, что найдется сюжет интереснее, чем еще одна схватка между мной и Федором. Драться с ним в Москве — просто супер. Для меня станет честью выступить на его территории», — заявил американец.

Также о готовности подраться с российским тяжеловесом заявлял и другой боец Bellator Джейк Хэйгер. Bellator уже объявил дату возвращения Емельяненко в клетку. Отечественный боец выступит на первом российском ивенте организации, который намечен на 23 октября.

В июне 2017-го Митрион нокаутировал Емельяненко. Американец не дрался с августа 2020-го, когда он уступил соотечественнику Тимоти Джонсону.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce и Bellator.