Нурмагомедов оценил шансы ММА на включение в программу Олимпийских игр

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов оценил шансы ММА попасть в программу Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нурмагомедов сравнил вид спорта с каратэ и керлингом, которые представлены на летней и зимней Олимпиадах. По мнению спортсмена, ММА увлечена большая аудитория. Также он считает, что смешанные единоборства вызывают высокий интерес со стороны телевидения и СМИ.

По мнению Нурмагомедова, одна из главных причин отсутствия ММА в программе Олимпийских игр — чрезмерная жесткость этого вида спорта. Боец считает, что необходимо смягчить или пересмотреть правила, тогда шансы смешанных единоборств попасть в олимпийское движение станут выше. В качестве примера Нурмагомедов привел любительский бокс, который, в отличие от профессионального, представлен на Олимпийских играх.

Каратэ стало одним из пяти новых видов спорта, дебютировавших на завершившейся 8 августа Олимпиаде в Токио. В столице Японии было разыграно восемь комплектов медалей. Команду ОКР в Токио должна была представлять Анна Чернышева, которая выступает в весовой категории до 55 кг. Однако спортсменка не сумела принять участие в Олимпийских играх из-за того, что по прилету в Токио у нее был обнаружен коронавирус.