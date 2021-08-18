Нурмагомедов оценил назначение Карпина в сборную России по футболу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен отметил, что у бывшего наставника команды Станислава Черчесова был пик на чемпионате мира 2018 года. Сейчас же, по оценке бойца, команде нужна новая энергетика. Он добавил, что в детстве следил за футбольной карьерой Карпина, поэтому сейчас ему вдвойне интересно, чего сможет достичь тренер.

По мнению Нурмагомедова, показательным станет матч квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватии, который пройдет 1 сентября. Россиянин добавил, что хорватов можно включить в десятку сильнейших сборных мира.

Валерий Карпин, возглавивший национальную команду 23 июля, сменил в сборной страны Станислава Черчесова. Под руководством последнего россияне не сумели выйти из группы на чемпионате Европы. Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года.