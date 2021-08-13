Российский футбольный клуб намекнул на приход Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов ведет переговоры с махачкалинским клубом «Легион-Динамо» из Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Фото доступно в Instagram команды.

На фото в клубном аккаунте запечатлены 32-летний боец и президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов. В описании к посту отмечается, что команда нуждается в «великом воине» в противостоянии с представителем Российской Премьер-лиги (РПЛ). В комментариях к публикации пользователи разошлись во мнениях. Часть болельщиков полагают, что Нурмагомедов придет в клуб в качестве футболиста.

«Легион-Динамо» сыграет в одной группе с владикавказской «Аланией» и «Уфой» в Кубке России.

В июле Лахиялов сообщил, что клуб сохранил место в заявке на сезон на случай подписания контракта с Нурмагомедовым. Президент «Легион-Динамо» подчеркнул, что переговоры со спортсменом никогда не были «лишь словами».

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). При этом россиянин не раз признавался в любви к футболу и не исключал профессионального дебюта в этом виде спорта.