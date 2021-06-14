Луиш Фигу встретил Нурмагомедова и назвал его братом

Бывший футболист «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу встретился с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Снимок опубликован в Instagram португальца.

32-летний Нурмагомедов и 48-летний Фигу встретились в Санкт-Петербурге перед матчем чемпионата Европы между Бельгией и Россией. «Приятно было увидеть тебя, брат», — добавил португалец в качестве подписи к совместному фото.

Сборная России уступила в стартовом матче чемпионата Европы со счетом 3:0. Отечественной команде предстоят игры с Финляндией (16 июля) и с Данией (21 июня).

Нурмагомедов неоднократно признавался в любви к футболу. Он — известный болельщик мадридского «Реала». Фигу выступал за «королевский клуб» с 2000 по 2005 год.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.