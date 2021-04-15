Луиш Фигу описал визит в Грозный и рассказал об отношении к Путину

Бывший португальский футболист Луиш Фигу описал визит в Грозный и рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину. Его слова приводит Sport24.

Фигу вспомнил, что ездил в Чечню для продвижения футбола. «Это было хорошее время, я до сих пор помню замечательный стадион в Грозном», — заявил он. Спортсмен назвал Путина сильным человеком и оценил то, что он управляет Россией много лет.

Фигу — четырехкратный чемпион Испании и Италии в составе различных команд. На его счету также победа в Лиге чемпионов в составе мадридского «Реала» и победа в Кубке обладателей Кубков с «Барселоной».

В марте бывший футболист грозненского «Ахмата» Сергей Омельянчук описал резиденцию главы Чечни Рамзана Кадырова. Омельянчук вспомнил, как Кадыров пригласил игроков к нему за город на ужин, где играла музыка, было много разных животных и конюшня.