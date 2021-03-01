Бывший футболист «Ахмата» описал резиденцию Кадырова

Бывший футболист грозненского «Ахмата» Сергей Омельянчук в эфире «Матч ТВ» описал резиденцию главы Чечни Рамзана Кадырова.

Омельянчук вспомнил, как команда обыграла раменский «Сатурн» в чемпионате России и Кадыров пригласил игроков к нему за город на ужин. «Там была музыка, Пьер Нарцисс, группа "Тутси", Сергей Зверев. Когда туда попадаешь, впечатляют масштабы. Там много разных животных, конюшня, собаки, медведь. Можно сказать, зоопарк. Просто свой мир», — рассказал он. Футболист назвал поездку эмоциональным подарком команде.

Омельянчук выступал за «Ахмат», который на тот момент назывался «Тереком», с 2008-го по 2012-й. За грозненский клуб он провел 101 матч, в которых забил два мяча.

В декабре прошлого года бывший полузащитник «Ахмата» Артем Воронкин рассказал о щедрости Кадырова. По словам футболиста, после выхода команды в Российскую премьер-лигу игрокам выдавали премии в виде автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Тем, кто отказывался от машин, доставалось по сто тысяч долларов наличными.