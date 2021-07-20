Футбольный клуб зарезервировал место для Нурмагомедова в заявке на сезон

Футбольный клуб из Махачкалы «Легион-Динамо» зарезервировал место в заявке для российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает Legalbet.

Президент клуба Шамиль Лахиялов заявил, что 32-летний спортсмен так и не дал категорического отказа на предложение представлять команду. По этой причине «Легион-Динамо» сохраняет возможность внести Нурмагомедова в заявку на предстоящий сезон до 7 сентября. Лахиялов подчеркнул, что переговоры со спортсменом никогда не были «лишь словами».

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Также он увлекается футболом. После завершения карьеры в единоборствах спортсмен допускал, что может начать выступления в профессиональном футболе.

«Легион-Динамо» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Клуб основан в 2015 году экс-игроком махачкалинского «Анжи» Лахияловым.