Нурмагомедов рассказал о мечте стать футболистом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов признался, что с детства мечтал стать футболистом. Пост доступен в Instagram спортсмена.

Боец снялся на стадионе «Ноу Камп», где он посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между местной «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен». 32-летний Нурмагомедов отметил, что «футбол — это и есть спорт». Он пообещал подписчикам поделиться историями из детства об увлечении футболом. Кроме того, Нурмагомедов пошутил, что стал бойцом случайно. «Я родился в Дагестане, и вы сами понимаете, что там в приоритете», — написал он.

«Барселона» уступила в первом матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 1:4. Нурмагомедов не скрывал, что болел за парижан, так как является фанатом мадридского «Реала» — принципиального соперника каталонцев.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он удерживает пояс чемпиона организации в легком весе. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.