Стало известно о заключении Нурмагомедовым контракта на полмиллиарда рублей

Российский боец ММА Нурмагомедов получит 500 миллионов рублей по рекламному контракту

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заключит крупный рекламный контракт. Об этом в Instagram сообщил журналист Игорь Лазорин.

Как стало известно источнику, спортсмен подпишет соглашение с одним из производителей энергетических напитков. Сумма долгосрочного контракта составит 7 миллионов долларов (более полумиллиарда рублей). В нее, как стало известно, также заложен заработок команды Нурмагомедова.

13 августа махачкалинский клуб «Легион-Динамо», выступающий во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ), анонсировал подписание контракта с Нурмагомедовым. В каком качестве спортсмен присоединится к команде, пока неизвестно.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он был чемпионом организации в легком весе, в MMA провел 29 боев, в которых не потерпел ни одного поражения.