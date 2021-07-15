Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов исполнил желание 66-летней фанатки в США. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

UFC показал ролик, где пожилая болельщица просит о совместном фото с Нурмагомедовым в честь дня своего рождения. Глава организации Дэйна Уайт пригласил женщину в здание компании и пообещал организовать встречу с бывшим чемпионом. После этого в официальном аккаунте UFC появилась совместная фотография Нурмагомедова и фанатки.

Нурмагомедов известен по выступлениям в UFC. Он трижды успешно защитил пояс чемпиона организации. Свой последний поединок он провел осенью 2020-го. Тогда россиянин вынудил сдаться Джастина Гейджи. После боя Нурмагомедов объявил об уходе из спорта.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA.