Нурмагомедов ответил на вопрос о возвращении в UFC в случае проигрыша преемника

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном возвращении в UFC в случае, если россиянин Ислам Махачев дойдет до титульного боя и проиграет. Его слова на пресс-конференции в преддверии турнира EFC 37 опубликовал YouTube-канал «Вестник MMA».

«Вы же смотрели мой последний бой? Я же там говорил? Я думаю, ничего не поменяется. У меня свой путь, у Ислама — свой. Думаю, если Ислам где-то проиграет — всякое же может быть — то он должен сам все исправлять за себя», — высказался Нурмагомедов.

В марте Махачев говорил о готовности подраться с американцем Джастином Гейджи. Россиянина неоднократно называли преемником в UFC экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он покинул спорт осенью, однако продолжает помогать другим бойцам, выступая в качестве секунданта и тренера.