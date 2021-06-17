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Боец UFC рассказал о встрече Нового Хабиба с Нурмагомедовым

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Фото: @maxim_grishin_officially

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Максим Гришин рассказал об отсутствии конфликта между коллегами Хамзатом Чимаевым и Хабибом Нурмагомедовым. Интервью со спортсменом опубликовано на канале USACHEV TV в YouTube.

По словам россиянина, бойцы созвонились, а затем встретились и обсудили все «как мужчины». Гришин также рассказал, что СМИ могли неверно передать изначальную риторику слов Чимаева.

15 мая Чимаев высмеял Нурмагомедова за то, что тот решает свои вопросы несамостоятельно, и пригрозил его семье. До этого боец пообещал порвать Нурмагомедова в октагоне. Так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего дагестанского спортсмена проектом UFC.

В ответ Нурмагомедов через две недели заявил о нежелании разбираться с Чимаевым. Он отметил, что не знаком со шведским бойцом чеченского происхождения.

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