Новый Хабиб улетел в США

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев вылетел в США для подготовки к следующему поединку в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает ТАСС.

По информации источника, 27-летний Чимаев может провести бой в UFC в августе. Уточняется, что многое будет зависеть от состояния спортсмена.

30 мая бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на желание Чимаева его «порвать», посчитав, что ему незачем разбираться с оппонентом. Швед выразил такую готовность после слов главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего Нурмагомедова проектом UFC и предложившего ему встретиться с кем-то из бойцов клуба «Ахмат».

С марта этого года Чимаев находился в Чечне, где восстанавливался после перенесенного коронавируса. Из-за болезни сорвался его поединок с британцем Леоном Эдвардсом, а затем швед объявил о завершении карьеры, но изменил решение после того, как в ситуацию вмешался Кадыров.

На счету Чимаева три победы в трех поединках в UFC. При этом он провел их за 66 дней, что является рекордом промоушена.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



