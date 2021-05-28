Боец UFC отреагировал на желание Нового Хабиба «порвать» Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Хандожко отреагировал на слова Хамзата Чимаева, пожелавшего «порвать» Хабиба Нурмагомедова. Интервью со спортсменом опубликовано на канале Вестник MMA в YouTube.

По мнению россиянина, шведский боец чеченского происхождения, известный как Новый Хабиб, высказался по отношению к коллеге недостаточно уважительно. «Можно было сказать: я себя чувствую на высоте, заряжен, готов драться с чемпионами всех весов, даже с Хабибом», — добавил Хандожко.

15 мая Чимаев высмеял Нурмагомедова за то, что тот решает свои вопросы несамостоятельно, и пригрозил его семье. До этого пообещал порвать Нурмагомедова в октагоне. Так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего дагестанского спортсмена проектом UFC.

Хандожко также представляет UFC. На счету спортсмена, выступающего в полусредней весовой категории, 26 побед, шесть поражений и одна ничья в 33 боях на профессиональном уровне.