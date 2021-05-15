Шлеменко ответил на критику Нового Хабиба в адрес Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» ответил на критику шведского бойца Хамзата Чимаева по прозвищу Новый Хабиб в адрес бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмен посчитал, что Чимаев больше похож на проект UFC, нежели Нурмагомедов, так как глава промоушена Дэйна Уайт уговаривал его продолжить карьеру. «Если Уайт говорит, что Чимаев — особенный, то, конечно, люди начинают ждать, когда же он покажет. Но другой вопрос: сможет ли он это показать? Вот и все», — заявил он.

Ранее 15 мая Чимаев высмеял Нурмагомедова за то, что тот решает свои вопросы несамостоятельно, и пригрозил его семье. До этого пообещал порвать Нурмагомедова в октагоне. Так он отреагировал на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего дагестанского спортсмена проектом UFC.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он покинул спорт осенью. Чимаеву принадлежит рекорд UFC — он провел три поединка за 66 дней. На счету шведа чеченского происхождения девять побед в девяти боях.