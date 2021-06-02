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Новый Хабиб сравнил себя с Мохаммедом Али и был высмеян подписчиками

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Фото: @khamzat_chimaev

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев по прозвищу Новый Хабиб в Instagram сравнил себя с чемпионом мира по боксу, американцем Мохаммедом Али и был высмеян подписчиками.

Чимаев опубликовал свою фотографию и снимок Али, подписав пост словами боксера: «Я величайший. Я говорил это еще до того, как осознал, что являюсь таковым». В комментариях пользователи написали, что спортсмен не достоен такого сравнения. «Великие люди бывают скромные и поддерживают братские отношения...», «Он пошел против системы и тем самым стал великим. А ты подчинился ей», «Нашел с кем сравнивать себя, тебе до него, как до луны пешком», — писали подписчики.

В мае Чимаев вступил в перепалку с семьей Нурмагомедовых. Он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал Хабиба подраться с бойцом «Ахмата», заявив, что готов «порвать» бывшего чемпиона UFC.

Чимаев также известен по выступлениям в UFC. На счету бойца три победы в рамках промоушена в трех поединках. При этом он провел их за 66 дней, что является рекордом промоушена.


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