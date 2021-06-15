Кадыров выбрал сильнейшего между Нурмагомедовым и Новым Хабибом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram выбрал сильнейшего между российский бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и шведским бойцом Хамзатом Чимаевым по прозвищу Новый Хабиб.

Политик заявил, что Чимаев в данный момент сильнее, так как Нурмагомедов ушел из спорта. При этом он добавил, что раньше лучшим был дагестанец, доказавший свое превосходство в октагоне и достигший своих целей. Кадыров отметил, что теперь Нурмагомедов помогает молодым бойцам, открыв свою лигу и бизнес.

В мае Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и заявил, что готов предложить дагестанцу любые деньги за поединок с представителем «Ахмата». Нурмагомедов не увидел оскорблений в словах главы Чечни и посчитал, что у каждого может быть свое мнение.

Нурмагомедов и Чимаев — непобежденные бойцы. Дагестанец — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. В активе Нового Хабиба девять побед в девяти боях.