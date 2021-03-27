Преемник Нурмагомедова захотел боя с Гейджи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил, что хочет поединка с американцем Джастином Гейджи. Об этом сообщает Bloody Elbow.

29-летний россиянин, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), полагает, что именно такой поединок вскоре будет организован. «Сейчас большинство парней из первой десятки рейтинга заняты. И на 90 процентов уверен, что мне дадут Джастина», — заявил Махачев, которого считают преемником экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

7 марта Махачев одержал победу над Дрю Добером. Он впервые подрался с сентября 2019-го. Гейджи остался без боя за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. За пояс подерутся Чарльз Оливейра и Майкл Чэндлер.

Махачеву неоднократно пророчили чемпионский пояс после ухода из спорта Нурмагомедова. Последний завершил выступления и оставил титул.

Гейджи стал последним соперником в карьере Нурмагомедова. Он не сумел лишить россиянина пояса чемпиона UFC.