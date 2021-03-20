Гейджи отреагировал на лишение титульного боя после ухода Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи отреагировал на анонс поединка между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чэндлером за вакантный пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Пост доступен в Twitter спортсмена.

32-летний Гейджи поделился мыслями после лишения шанса на титульный поединок. Он признался, что был уверен, что именно ему предстоит провести бой за чемпионский пояс в мае.

«Ждал предложения на проведение боя. Правда, вышло по-другому. Не знаю, что делать. Но что-то в этом чувстве есть. Сегодня был отличный день спаррингов», — отметил Гейджи. О проведении боя за вакантный титул стало известно после официального ухода из спорта чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В октябре 2020-го Гейджи уступил Нурмагомедову в поединке за пояс. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках. 13 побед он добыл в рамках UFC.

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