Нурмагомедов обратился к фанатам в годовщину смерти отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов обратился к фанатам в годовщину смерти своего отца Абдулманапа Нурмагомедова. Пост доступен в Instagram спортсмена.

32-летний Нурмагомедов поделился своими мыслями по итогам года, который прошел со смерти его отца. «Это событие укрепило мое убеждение в том, что в этом мире нам ничего не принадлежит. Ни дети наши, ни родители, ни имущество. Все это временно. Все принадлежит только одному Аллаху», — написал Нурмагомедов.

Отец Нурмагомедова умер в июле 2020 года. Заслуженный тренер скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). После смерти отца осенью 2020-го он провел свой последний поединок в рамках промоушена. После победы над американцем Джастином Гейджи он объявил о своем уходе из спорта.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. В UFC продолжают выступления другие ученики Абдулманапа Нурмагомедова. Это Абубакар Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев.

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