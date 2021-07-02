Нурмагомедов встретился с главой Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов встретился с главой промоушена Bellator Скоттом Кокером. Пост с фото американец разместил в своем Twitter.

Кокер опубликовал снимок, где запечатлен вместе с российским бойцом. Вместе с ними в кадре находится менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, а также тренер россиянина Хавьер Мендес.

В Bellator выступает двоюродный брат отечественного бойца Усман Нурмагомедов. Он провел один поединок под эгидой промоушена, в котором одержал победу единогласным решением.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин завершил выступления в статусе чемпиона организации в легком весе, проведя три защиты титула. В MMA Нурмагомедов провел 29 поединков и одержал 29 побед.