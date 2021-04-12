Менеджер Нурмагомедова раскрыл траты бойца на отели в США

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о тратах спортсмена на отели в США во время визитов на турниры. Его слова приводит BJ Penn.

Абдель-Азиз утверждает, что Нурмагомедов отличается особой дисциплиной. «У него огромные деньги, но, когда посещает турниры Bellator или Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), этот парень останавливается в отелях за 50 долларов за ночь. Он убирает эго в сторону», — утверждает он.

Нурмагомедов помогает партнерам по команде и родственникам, выступающим в MMA. В частности, он был секундантом Абубакара Нурмагомедова на турнире UFC 260. Двоюродный брат экс-чемпиона добился первой победы под эгидой UFC. Другой родственник бойца Усман Нурмагомедов также стал победителем на турнире Bellator при поддержке Хабиба Нурмагомедова из угла.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он трижды защитил титул чемпиона UFC, одержав победы над Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи. Осенью 2020-го он завершил выступления в MMA.