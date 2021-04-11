Менеджер Нурмагомедова допустил появление россиянина в рестлинге

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз допустил появление спортсмена в профессиональном рестлинге. Об этом сообщает TMZ.

«Давайте начистоту: если кто-то из этих стероидных уродов захочет матча против Хабиба, захочет получить, они знают, кому надо позвонить», — заметил Абдель-Азиз. Менеджер российского бойца добавил, что Нурмагомедов «размажет» звезду WWE Джона Сину.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин — бывший чемпион организации в легком весе. Он также удерживал первое место в рейтинге лучших бойцов организации без учета весовых категорий.

Бойцы UFC уже переходили в WWE. Американка Ронда Раузи стала звездой рестлинга после выступлений в UFC и завоевания в рамках промоушена чемпионского пояса. Есть и обратные примеры, когда рестлеры переходили в MMA. В частности, американец Брок Леснар становился чемпионом UFC в тяжелом весе после выступлений в WWE.