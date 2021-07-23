Наставник «Ростова» Валерий Карпин стал главным тренером сборной России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе. «Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — заявил президент РФС Александр Дюков.

20 июля «Чемпионат.com» сообщал, что РФС оставил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России. Среди них были Карпин, а также тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунтц и бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев. Отмечалось, что Карпин выдвинул условие РФС: он готов совмещать работу в сборной и в клубе.

На фоне неудачи на чемпионате Европы-2020 пост главного тренера национальной команды покинул Станислав Черчесов. Российская сборная не сумела преодолеть групповой этап турнира. Черчесов возглавлял команду с 2016 года.